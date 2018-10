Si perde a Cala Goloritzè: ricerche a buon fine nelle notte

E' stata ritrovata in zona “Bacu Canale”

Di: Redazione Sardegna Live

Nella nottata i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sono stati impegnati nella ricerca di un'escursionista dispersa a Cala Goloritzè.

La donna non ha fatto rientro all’auto lasciata in località Su Porteddu e intorno alle 21:30 il marito della signora ha allertato la Centrale Operativa del

118.

I due si erano recati in giornata a Cala Goloritzè, ma si erano poi divisi durante la risalita, avendo lui un passo più veloce. Dopo averla attesa per qualche tempo, ha deciso di ripercorrere il sentiero a ritroso, ma non è stato comunque in grado di ritrovarla.

Sei tecnici della Stazione Ogliastra si sono uniti alle operazioni di ricerca, nelle quali era già coinvolta una squadra dei dei Vigili del Fuoco, dirigendosi

nella zona alta del sentiero, dove è più probabile perdere la traccia.

In breve tempo la signora, L. Z. di 47 anni, residente a Ginevra, è stata ritrovata

in zona “Bacu Canale” in buone condizioni ed accompagnata a ricongiungersi

con il compagno.

Le operazioni di ricerca sono state accompagnate da una pioggia incessante.

L’intervento si è concluso intorno alla mezzanotte.