City Angel’s, quattro angeli sardi premiati a Rimini al raduno nazionale

Le delegazioni locali si occupano di gestire le attività sociali per i meno fortunati

Di: Alessandro Congia

Si è svolta come di consueto a Rimini il raduno nazionale dell’anno dei City Angel’s. Una iniziativa che si è svolta nel salone. Centinaia di volontari da tutta Italia e dalla Svizzera, si sono ritrovati sabato 27 e domenica 28 ottobre per il momento più importante della vita associativa: il raduno generale.

Nel grande salone del Quartiere 5 concesso dal Comune di Rimini sono intervenute personalità istituzionali, durante le premiazioni dei migliori angeli dell’anno.

Tra essi sono stati premiati tre vice-capo squadra provenienti dalla Sardegna: Doriana Piga, Maria Vittoria Porcu, Antonella Manuntza, Chicca Pala, mentre Dolores Cao di Cagliari è stato nominato miglior “angelo del mese”.

Sergio Mariotti, presidente dei City Angel’s di Cagliari si è complimentato con tutti gli angeli di città per il loro incommensurabile lavoro, gratuito e appassionato, nell’aiutare i senzatetto e meno abbienti che vivono ai margini, ricevendo assistenza dagli Angel’s. Mario Furlan, fondatore dei City Angel’s Italiani, ha elogiato i volontari cagliaritani per il lavoro appassionato portato avanti in questi anni, come la cultura degli angeli di città amano fare.