Cagliari. Con l’auto urta un palo e poi si schianta contro un albero: grave un 24enne

Il conducente è stato estratto dalla vettura dai Vigili del Fuoco.

Di: Redazione Sardegna Live

L’incidente si è verificato nella in viale Trieste a Cagliari, all’altezza delle Poste.

Una Citroën C3 condotta da un ragazzo 24enne, residente nell'hinterland cagliaritano, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata e dopo aver urtato un palo della segnaletica stradale è finita contro un albero.

Il giovane è stato estratto dalla vettura dai Vigili del fuoco e affidato al personale medico del 118. È stato poi trasportato con assegnato codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu.

Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.