Auto si ribalta fra Villanovafranca e Guasila: giovane in ospedale

L'incidente causato dall'asfalto bagnato

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 30 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato e sdrucciolevole, lungo la Strada provinciale 35, che collega Villanovafranca a Guasila.

La Opel Astra a bordo della quale viaggiava il 30enne, residente a Guasila, si è poi ribaltata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il giovane con un codice giallo all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove gli sono state medicate le ferite. Non è in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Sanluri.

I sindaci di Villanovafranca e Guasila, Matteo Castangia e Paola Casula, avevano espresso la propria preoccupazioni per le condizioni della strada pochi giorni fa lanciando un appello alla Provincia del Sud Sardegna affinché si intervenga per mettere in sicurezza la carreggiata.