In auto senza permesso di soggiorno, nigeriana denunciata

La donna è stata fermata ad un posto di blocco dai Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Durante un servizio di prevenzione nel territorio di Gergei, i militari della locale Stazione Carabinieri, notavano una donna, che si aggirava nelle vie di quel centro con atteggiamento sospetto. La donna, una nigeriana di 28 anni viene così fermata e invitata a esibire i documenti di riconoscimento ma non avendoli è stata accompagnata in caserma per i necessari accertamenti.

Le verifiche espletate evidenziavano che l’extracomunitaria, non dava un giustificato motivo il perché non avesse con sé il permesso di soggiorno. I Carabinieri della locale stazione deferivano la straniera in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per inottemperanza all’ordine di esibizione del permesso di soggiorno attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato Italiano.