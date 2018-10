Cagliari Calcio, nasce il “Museo Rossoblù … e non solo”

La storia della squadra rossoblù raccontata attraverso maglie foto e cimeli in un viaggio che parte a ritroso dagli anni ‘80 e arriva sino agli anni ‘40

Di: Francesca Melis

Ha preso vita ieri a Quartu Sant’Elena il Museo Rossoblù e non solo, fortemente voluto da due collezionisti e tifosi d’eccezione: Simone Gallus e Giancarlo Rolla, i quali della loro passione ne hanno fatto una collezione. Il museo, allestito in via Diaz, raccoglie diversi oggetti che ripercorrono tutta la storia del Cagliari Calcio.

Tra le maglie storiche dei grandi campioni rossoblù, è possibile ammirare anche i palloni e gli scarpini del calcio inglese dei primi anni del ‘900. All’inaugurazione del museo erano presenti alcuni ex rossoblù tra cui: Riciotti Greatti, centrocampista del Cagliari dello scudetto, Franco Loriga, anch’egli centrocampista, Ivo Pulga, che è stato anche allenatore dei rossoblù e Tonino Congiu, conosciuto dai tifosi come Su Sirboni.

Una collezione che trova una casa, dopo essere stata portata in giro per numerosi eventi in diverse parti dell’isola. Un sogno che si realizza per Gallus e Rolla.