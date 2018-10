Tampona un’auto, ferisce la conducente e scappa: è caccia all’uomo

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e il 118

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale in viale La Plaia. Una Fiat 600 guidata da una 27enne residente a Sestu, ferma in colonna nella via La Plaia, è stata tamponata da un altro veicolo rimasto al momento non identificato in quanto il conducente si è dato alla fuga in direzione viale Pula senza fermarsi e prestare soccorso.

Ad avere la peggio la passeggera dell’utilitaria, soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Coinvolti anche due veicoli in sosta colpiti dalla 600 dopo l’urto.

La Polizia Municipale intervenuta per i rilievi di legge ha attivato gli accertamenti per risalire al pirata della strada: potrebbero essere utili anche i filmati delle telecamere posizionate nella zona in cui è avvenuto l’impatto.