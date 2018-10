Addio Barbara, un’intera comunità piange la giovane scomparsa a 21 anni

Lacrime, dolore e rabbia: forse la cintura di sicurezza allacciata l’avrebbe salvata, ma sono diverse le ipotesi vagliate dai Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Oggi è un giorno brutto, una domenica triste, grigia, piovosa, è il giorno in cui Serdiana darà l’ultimo saluto alla piccola stella, appena 21enne: il cuore di Barbara Locci tra venerdì notte e sabato mattina, ha smesso di battere dopo il terribile schianto su un albero. L’auto sulla quale viaggiava in compagnia della sua amica, Angelica Corda (anche lei 21enne che era alla guida della Ford Fiesta), si è accartocciata dopo l’impatto fatale.

Questa mattina i funerali, nella parrocchia di San Salvatore, che a stento riuscirà ad accogliere le tantissime persone che conoscevano la vittima e i familiari. Se la caverà con 60 giorni di cure in osservazione, dopo il ricovero al Brotzu, Angelica Corda, al volante del veicolo sul quale viaggiavano le due coetanee: per lei gli investigatori dell’Arma, al comando del capitano Pasquale Pinnelli, hanno disposto il test alcolemico per accertare se al momento dell’incidente fosse o meno sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Una procedura standard, adottata proprio dopo l’entrata in vigore del reato di omicidio stradale, che dovrà escludere o meno eventuali responsabilità sul triste epilogo avvenuto alle porte del paese: forse l’auto viaggiava a forte velocità, forse, sono ancora dubbi sui quali lavorano i Carabinieri. Oggi la mente di tantissime persone è offuscata da tanti pensieri, quelli più belli e gioiosi, tra le lacrime trattenute a stento, nel ricordo di una brava ragazza il cui triste destino l’ha portato lassù, troppo in fretta. (Nella foto, in alto a sinistra la vittima Barbara Locci, a destra l'amica rimasta ferita)