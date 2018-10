Cagliari calcio, Maran: “La squadra cresce, il Chievo? Non è da ultimo in classifica"

Cagliari - Chievo domenica 28 ottobre ore 15:00

Di: Francesca Melis

Domani il Cagliari ospiterà alla Sardegna Arena, per la decima giornata del campionato, il Chievo di Giampiero Ventura. Questa mattina, dopo la rifinitura con la squadra, Mister Maran ha incontrato la stampa al centro sportivo di Assemini.

Per il tecnico rossoblù quella di domani è una partita importante come tutte le altre: “dobbiamo concentrarci sulle prestazioni per dare continuità, solo così facciamo risultato. Conosco bene il Chievo ed è pronto a fare punti, conosco il valore di questa squadra e non è quello che esprime in questo momento in classifica. Sicuramente con Ventura la squadra cambierà, ma avendo da poco cambiato allenatore, non abbiamo molto materiale per studiarli. Dobbiamo essere pronti ad affrontare tutto quello che capiterà in campo.”

Saranno assenti: Farias, Klavan, Pajac e Likogiannis. Srna, si è regolarmente allenato tutta la settimana, ma Maran si riserva di decidere gli 11 in campo nelle prossime ore.

È fiducioso e ottimista il Mister ed è contento del lavoro che la sua squadra sta facendo: “C’è una crescita continua della squadra e lo conferma anche la prestazione di Firenze. Con questo carattere e questa personalità possiamo fare la nostra gara ovunque e questo ci dà forza per continuare. I risultati arrivano attraverso il lavoro, ma è un lavoro che va coltivato quotidianamente, non dobbiamo mollare.”

Getta uno sguardo verso la sua ex squadra Maran, dove ha militato per 14 anni, sia come giocatore e che come allenatore: “ci sarà un po’ di emozione, non sarei onesto a dire il contrario, ma poi inizia la gara e la partita è un’altra cosa. I miei colori sono il rosso e il blu e dobbiamo uscire dal campo soddisfatti e con il risultato in mano.”

È certo il Cagliari possa fare bene, non deve aver paura ma deve restare concentrato: “Crescono autostima e consapevolezza, i ragazzi crescono giorno dopo giorno, la squadra è cresciuta e questo ha permesso di interpretare meglio le gare, ma dobbiamo continuare a lavorare con costanza per migliorarci ancora”.