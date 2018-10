Sorpreso dai Carabinieri con quasi 2 chili di marijuana: 27enne in manette

Di: Redazione Sardegna Live

Quando i Carabinieri si sono recati presso la sua abitazione per effettuare un normale controllo agli arresti domiciliari, non si sarebbero mai aspettati di trovare quasi 2 chilogrammi di marijuana, suddivisi in varie buste, all’interno dell’appartamento.

E' quanto riferito dai militari della Compagnia di Sassari che questa mattina sono andati in via Donizetti 33, presso il domicilio di S.D., 27enne sassarese, per effettuare un normale controllo, in quanto il giovane, già agli arresti domiciliari per un altro reato, era stato denunciato nei giorni scorsi per evasione dalla Polizia di Stato, dopo essere stato sorpreso senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione.

All’arrivo dei militari dell’Arma, il 27enne non avrebbe aperto la porta e, affacciandosi alla finestra, avrebbe riferito varie scuse per non far entrare i Carabinieri in casa.

Insospettiti da tale atteggiamento, pur avendo riscontrato la presenza dell’interessato presso la propria abitazione, i Carabinieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo.

A casa del 27enne, i militari hanno trovato quasi 2 chilogrammi di marijuana, contenuta in buste non sigillate, che erano state riposte in bella vista sopra un armadio.