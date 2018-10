Tragico incidente all’ingresso del paese, muore una ragazza 21enne

L’epilogo è stato tremendo, i sanitari purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla giovane vittima

Di: Alessandro Congia

Drammatico incidente mortale questa notte, all’ingresso con il centro abitato di Serdiana. Una Ford Focus, forse a causa dell’alta velocità, ha sbandato nella zona del cimitero andando ad impattare contro un albero.

A bordo due ragazze, poco più che ventenni: nulla da fare per la passeggera, Barbara Locci, (nella foto, in alto a sinistra), morta sul colpo. La sua amica che invece si trovava alla guida, Angelica Corda, si trova ricoverata, in codice rosso, al Brotzu.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, i Carabinieri della Radiomobile e i colleghi della stazione di Dolianova, oltre ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di viale Marconi.

La notizia è rimbalzata in paese come un fulmine a ciel sereno: una tragica notizia che ha sconvolto tutti, dato che nella piccola comunità di Serdiana si conoscono tutti.