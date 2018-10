Le “Carrelas” di Banari in festa il 15 e 16 dicembre

Decisa la data della decima edizione della manifestazione dedicata alle tradizioni e alla cultura

Di: Antonio Caria

Sabato 15 e domenica 16 dicembre, ““Carrelas In Festa: Artes, Trastes e Sabores””, uno degli eventi di punta di Banari, festeggerà i suoi dieci anni di vita.

Un’edizione particolare alla quale il Comune e la Pro loco di Banari si stanno preparando nel migliore dei modi per aprire le porte ai tanti visitatori, alle bellezze artistiche e naturalistiche del paese della trachite rossa, degustare le prelibatezze locali, ammirare l’artigianato locale.

Una manifestazione che nel corso di questi dieci anni è riuscita ad inserirsi nell’ampio panorama delle manifestazioni isolane dedicate alla cultura. Un'ottima vetrina, anche per far capire come piccoli centri come Banari vogliano sconfiggere la grave piaga dello spopolamento.

Basti ricordare il “Il ritratto di gruppo più grande del mondo” che lo scorso 4 agosto ha visto 570 banaresi riuniti in un unico scatto per dire “No” allo spopolamento. Ma anche questi eventi possono essere un tramite per far conoscere parti di questo territorio, alcune delle quali sconosciute.

Ancora non è stato definito il programma completo, ma non mancheranno sicuramente anche eventi di contorno, all’insegna delle mostre e della musica. Il tutto nelle bellissime vie del borgo banarese.