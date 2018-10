Asfalto di via Sassari: sottoscritta la consegna dei lavori tra il Comune e la ditta Putzu

Alessandro Derudas: «Gli uffici hanno verificato tutti gli atti e hanno potuto procedere alla sottoscrizione»

Di: Antonio Caria

Con la firma avvenuta ieri mattina (25 ottobre) dell'atto di consegna lavori tra il Comune di Porto Torres e la ditta Putzu, vincitrice della gara d'appalto, partono ufficialmente i lavori per rifacimento integrale dell'asfalto in via Sassari e nel Corso Vittorio Emanuele.

L’obiettivo è quello di garantire, dopo diversi anni, il ripristino delle condizioni di sicurezza nella principale strada urbana di accesso alla città.

«Gli uffici – ha dichiarato l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – hanno verificato tutti gli atti e hanno potuto procedere alla sottoscrizione una volta rilevata la correttezza della documentazione presentata dall'impresa. Ieri è stato firmato l'atto di consegna lavori e, meteo permettendo, il cantiere sarà operativo da lunedì».

Derudas ha anche sottolineato come «Saranno investiti 500mila euro di fondi regionali e comunali per la bitumazione di circa due chilometri e mezzo. Previsto anche il posizionamento di un manto d'usura modificato, in grado di sopportare i carichi indotti dal traffico dei mezzi. Nel frattempo – ha aggiunto – è stata pubblicata l'ordinanza della Polizia Locale che disciplina la circolazione lungo l’asse stradale, con cui si dispone che l'azienda Angius, che eseguirà i lavori in subappalto, provveda alla messa in opera della segnaletica di cantiere, dei segnali di prescrizione e di tutti quelli necessari per le varie deviazioni».

«Chiediamo anticipatamente un po' di pazienza agli automobilisti per i possibili disagi in cui potranno incappare in via Sassari e nel Corso – ha concluso l’Assessore – ma si tratta di un'opera estremamente importante e attesa, indispensabile per la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti che transitano nell'arteria stradale».