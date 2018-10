Ripartono i corsi di musica della scuola civica intercomunale “Meilogu”

Le lezioni si terranno tra novembre 2018 e giugno 2019

Di: Antonio Caria

Ripartiranno nel mese di novembre per terminare il giugno del prossimo anno, i corsi di musica 2018-2019 della scuola civica intercomunale “Meilogu” che vede interessati i comuni di Torralba (capofila), Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Bessude, Banari, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Pozzomaggiore, Siligo, Thiesi, Romana e Padria.

Nello specifico sarà possibile seguire lezioni di pianoforte, tastiera, fisarmonica, organetto, batteria, chitarra, canto classico, canto moderno, violino e basso elettronico grazie a insegnanti ampiamente qualificati.

Nei giorni scorsi, è stata anche resa nota la relazione finale delle attività svolte tra il mese di novembre 2017 e quello di settembre 2018, presentata da Bruno Camera, gestore pro tempore della scuola civica di musica.

Corsi che vanno ormai avanti da 12 anni e che, stando a quanto riportato nel documento, ha visto l’aggiunta di nuove classi di strumento e canto, oltre che un aumento delle iscrizioni.

«Sin da subito – si legge – l’obiettivo delle amministrazioni coinvolte è stato di potenziare i corsi, con una buona pubblicità iniziale, al fine di dare continuità all’attività didattica anno dopo anno, e di programmare le attività collaterali, quali concerti e seminari».

Le discipline attivate sono state 17, in modo particolare il «Coro voci bianche e propedeutica hanno avuto un ottimo riscontro, rappresentando tra l’altro il serbatoio ideale per le future classi di strumento musicale. I bambini – prosegue la relazione – hanno partecipato con entusiasmo alle attività, non di rado esibendosi poi in piccoli concerti improvvisati, sia a scuola che nell’ambito delle feste estemporanee a scuola, e riscuotendo grandi successi».

10 i saggi di fine corso effettuati mentre hanno avuto un enorme successo le collaborazione con alcune importanti manifestazioni del territorio. Confermato anche «Il corso di danzaterapia e guida all’ascolto, che ha coinvolto diversi allievi diversamente abili, presso il Comune di Bonnanaro, con risultati davvero inaspettati. Tale corso è stato poi attivato anche presso il Comune di Thiesi, con la collaborazione dell’associazione culturale “Il tralcio”, che ha fornito i locali per lo svolgimento delle lezioni.



«Grazie all’azione congiunta di docente e genitori, che svolgevano un’azione di aiuto durante le attività, gli allievi si sono perfettamente immersi nel mondo della musica, ottenendo risultati che in alcuni casi erano superiori a quelli di allievi normodotati». Per le iscrizioni è possibile rivolgersi agli Uffici sociali dei 16 Comuni.