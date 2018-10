Tiscali, fusione Fastweb. Zedda: “Occorre l’attenzione di tutti, quei lavoratori vanno tutelati”

Anche il primo cittadino Massimo Zedda lancia un monito sulla vertenza che riguarda la fusione con Fastweb e il destino delle maestranze professionali di Sa Illetta

Di: Alessandro Congia

La vertenza Tiscali – Sa Illetta di Cagliari è seguita anche dall’Amministrazione Comunale, in primis dal primo cittadino Massimo Zedda che afferma: "Preoccupa la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Tiscali, che si trovano ancora una volta in difficoltà dopo la cessione, da parte dell'azienda, delle frequenze e delle relative infrastrutture a Fastweb. Al tavolo aperto al Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornato a novembre – prosegue il sindaco Zedda - è necessario tutto l'impegno del Governo, della Regione, di Tiscali e Fastweb affinché ogni evoluzione della trattativa tra le aziende preveda la salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Serve ricordare che le frequenze cedute funzionano in regime di proroga in virtù di un accordo che prevede proprio il mantenimento dei livelli occupazionali nel territorio, e che è quindi necessaria ogni garanzia per le centinaia di lavoratori diretti e per quelli dell'indotto coinvolti".