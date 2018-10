Uno minaccia di morte la cognata, l'altro maltratta la moglie: arrestati due uomini a Bari Sardo e Arzana

Dall’inizio dell’anno nella sola Compagnia di Lanusei vi sono stati quattro arresti in flagranza e 15 denunce per reati legati alla violenza di genere

Di: Redazione Sardegna Live

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Bari Sardo e di Arzana per atti persecutori.

Nel primo caso, la scorsa settimana, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza un pregiudicato 45enne, G.P., già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Nello specifico, i militari della locale stazione hanno bloccato l’uomo dopo l’ennesima minaccia di morte rivolta alla cognata.

Nel pomeriggio di ieri, ad Arzana, invece, i Carabinieri hanno arrestato A.B., 50enne allevatore, accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari hanno riferito che l’uomo ha compiuto più atti continuativi di maltrattamenti nei confronti della moglie e in presenza dei figli minori. Alla vista dei militari, il 50enne sarebbe andato in escandescenza e avrebbe tentato prima di investire i Carabinieri e poi si sarebbe scagliato contro di loro strattonandoli, fortunatamente senza nessuna conseguenza.

L’allevatore al termine delle formalità di rito è stato condotto alla casa circondariale di Lanusei.

Dall’inizio dell’anno nella sola Compagnia di Lanusei vi sono stati quattro arresti in flagranza, 15 denunce in stato di libertà e tre proposte di ammonimento per reati legati alla violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia).