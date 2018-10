Arriva la carta di identità elettronica: ecco come richiederla e ritirarla

Sono poco meno di 5mila i cittadini destinatari di una comunicazione del Comune che li avvisa delle importanti novità

Di: Alessandro Congia

Un nuovo servizio per i cittadini cagliaritani che devono rinnovare la carta d'identità: riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera da parte del Comune come promemoria della imminente data di scadenza del documento e con le indicazioni sulle nuove modalità di rilascio.

Le procedure per il rilascio della carta d’identità elettronica prevedono l’utilizzo di una piattaforma informatica del Ministero dell’Interno per la richiesta di un appuntamento con gli uffici del servizio demografico a partire da 180 giorni precedenti la scadenza della validità del documento. La carta d’identità elettronica sarà consegnata all’indirizzo indicato dal cittadino, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta.

«Sono 4800 i cagliaritani la cui carta di identità è in scadenza nei prossimi sei mesi», spiegano il sindaco Massimo Zedda e l’assessore ai servizi demografici Danilo Fadda: «Una comunicazione di questo tipo assume un'importanza strategica per un’ordinata programmazione e pianificazione del lavoro degli uffici. Beneficeranno di questo i cittadini che spesso si accorgono di avere il documento d’identità scaduto solo in occasione di un suo utilizzo, ad esempio prima di un viaggio. Ricordarlo in anticipo permetterà risparmi di tempo ed eviterà le complicazioni dovute alle richieste in via d’urgenza. La decisione di introdurre questa novità nasce dalla volontà dell’amministrazione di voler sempre tener conto delle segnalazioni dei cittadini che portano al miglioramento della qualità dei servizi».