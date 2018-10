L'Universita' di Cagliari promuove il percorso-concorso "Il bello e la sfida di essere donna"

Lunedi' 29 il primo seminario per raccontare il genio femminile nella nostra societa'

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà Alessandra Argiolas l’ospite del primo seminario del percorso-concorso “Il bello e la sfida di essere donna”, promosso dall’Università di Cagliari per la creazione e diffusione di video ed elaborati giornalistici sul rispetto e la valorizzazione della figura femminile. L’incontro con l’imprenditrice, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Confindustria Sardegna Meridionale, dal titolo “Donne nell’economia” è fissato per lunedì 29 ottobre alle 16 nell’Aula magna del Rettorato. Seguiranno altri due seminari tematici, due incontri tecnici e una tavola rotonda che chiuderà l’iniziativa fortemente voluta dal Rettore Maria Del Zompo.

Alessandra Argiolas ha 34 anni, ed è responsabile delle aree marketing, commerciale ed organizzazione della Argiolas Formaggi di Dolianova, una delle più importanti industrie del settore lattiero caseario della Sardegna.

I termini per iscriversi al percorso-concorso scadono oggi (è possibile farlo on line attraverso la compilazione di un modulo a cui si accede dal sito www.unica.it) ma sono già più di 130 gli studenti che hanno aderito all’invito del Magnifico, che segue le due edizioni di “UniCa per l’Etica”, l’iniziativa omologa che ha avuto come scopo la realizzazione di filmati sul tema dell’etica.

Con “Il bello e la sfida di essere donna” l’Università di Cagliari intende premiare la creazione e la diffusione di video ed elaborati giornalistici su tematiche inerenti il ruolo della donna nella società odierna, evidenziando le difficoltà che la donna incontra nella realizzazione delle proprie aspirazioni e nella crescita professionale.

Possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti, alla data del 25 ottobre, ai corsi di studio (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato, specializzazione, master) di UniCa – siano essi in corso o fuori corso – indipendentemente dall’età anagrafica, dall’anno d’iscrizione e dal tipo di Corso, nonché gli studenti Erasmus attualmente ospiti di UniCa.

I partecipanti devono seguire i seminari e la tavola rotonda e successivamente realizzare un video o un elaborato in stile giornalistico sul tema ”Il bello e la sfida di essere donna”. I migliori video ed elaborati saranno premiati con premi in denaro (mille euro al primo classificato, 500 al secondo attribuiti dalla giuria tecnica, 700 al primo e 300 al secondo nel contest su facebook).

Ai partecipanti saranno attribuiti anche Crediti Formativi Universitari (CFU) secondo i criteri indicati nel bando.