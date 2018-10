Giovane pestato a sangue, è caccia all’aggressore

L’episodio si è verificato ieri, il 36enne vittima della scazzottata è ricoverato al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Ieri pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Italia, a Pirri, dove poco prima era stato aggredito con violenti pugni al volto un giovane cagliaritano 36enne, per motivi ancora ignoti ai militari operanti: pare che il responsabile sia un suo coetaneo.

Nonostante inizialmente le condizioni del giovane non apparissero particolarmente gravi, è stato poi accompagnato al pronto soccorso del Brotzu dove nel corso del pomeriggio è stato ricoverato e dove si trova tuttora in prognosi riservata a causa di un importante trauma cranico.

I Carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti ed un’accurata attività di indagine, cercando di rintracciare anche qualche testimone che permetta l'individuazione de responsabile della violenta aggressione.