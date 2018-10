“Noi e il Copione di Vita”: a scuola di benessere con Irma Usai

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Ammentu, si terrà il 3 e 4 novembre all’Hotel Vittorio Emanuele

Di: Antonio Caria

Un percorso formativo per conoscere se stessi con l’intento di attivare un benessere psicologico e assaporare più consapevolmente la vita.

Sabato 3 e domenica 4 novembre (10.00-13.00 e 15.00-18.00) la sala conferenze dell’Hotel Vittorio Emanuele di Sassari ospiterà “Noi e il Copione di Vita”, una scuola di benessere curata dalla dottoressa Irma Usai (criminologa clinica, psicopedagogista ed esperta in counseling analitico-transazionale) e promossa dall’Associazione culturale Ammentu.

«Questo percorso si avvale dell’Analisi Transazionale di Eric Berne – ha spiegato la docente – una teoria che approfondisce le tappe evolutive della nostra vita. Credo sia un’ottima opportunità per chi ama conoscere se stesso e intenda intraprendere un lavoro di ricerca in tale direzione».

Saranno quattro i momenti in cui sarà diviso il programma: la somministrazione di un questionario di Analisi Transazionale, l’acquisizione degli strumenti per favorire una comunicazione più efficace e costruttiva, permettere agli iscritti di verificare come gli schemi di vita attuali abbiano origine nell’infanzia e la pratica della Mindfullness.

Maggiori informazioni al numero 3933245854. L’iniziativa è finanziata dall’Endas.