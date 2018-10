Marijuana, coltelli e cartucce: arrestato il pusher rumeno

Gli agenti della sezione Falchi, coordinati dal dirigente Marco Basile, hanno arrestato lo spacciatore di Sant’Avendrace

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dei reati in materia di “spaccio” di sostanze stupefacenti, come ulteriore conferma della continuità delle attività investigative ed esecutive realizzate su contesti di microcriminalità legati allo smercio della droga su “strada”, le squadre dei Falchi hanno proceduto all’arresto di Ciprian Baiceanu, nato a Pascani (Romania), 40enne, resosi responsabile nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per detenzione abusiva di munizioni.

Era solito stazionare tra il bar Santa Gilla, in via Tevere ed il bar ubicato sotto i portici di viale Sant’Avendrace, ma a seguito di attività info-investigativa e di osservazione svolta dalla squadra dei Falchi si notava che il Baiceanu era solito stazionare seduto ad un tavolo del bar di Sant’Avendrace in attesa dei “clienti”.

Infatti dopo una fase di monitoraggio eseguito a distanza con l’utilizzo di binocoli vi notava il solito via vai di giovani acquirenti che si avvicinavano al pusher e poi si allontanavano frettolosamente.

Sulla base delle acquisizioni emerse si decideva di procedere al contro ed alla perquisizione personale a seguito della quale sono state rinvenute alcune dosi di sostanza stupefacente vegetale essiccata del tipo marijuana pronta per o spaccio.

Ritenendo pertanto che il Baiceanu potesse detenere illecitamente nel suo domicilio altra sostanza stupefacente, si decideva di accedere al suo domicilio dove si rinveniva occultato in uno scatolone nr.1 busta in cellophane di colore blu, contenente un’ulteriore busta in cellophane trasparente del tipo per alimenti surgelati contente al suo interno della sostanza stupefacente vegetale essiccata del tipo marijuana dal peso di grammi 70,85

L’atto veniva proseguito con il supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, conduttore del cane “Zara”, che permetteva di rinvenire all’interno di una cucina economica posta nella cantina adiacente, risultata chiusa semplicemente con una rete di un materasso e un pannello e colma di rifiuti, 1 busta in cellophane di colore bianco, contenente 1 busta in cellophane trasparente del tipo per alimenti surgelati, contenente sostanza stupefacente vegetale essiccata del tipo marijuana del peso di grammi 51,80

Inoltre sotto un cuscino di un divano letto, di proprietà del nominato in oggetto, posizionato nel corridoio delle cantine e adiacente alle stesse, veniva rinvenuto 1 bilancino elettronico di precisione con tracce di sostanza stupefacente.

L’atto veniva esteso all’abitazione sita al secondo piano dello stesso stabile, ove il rumeno ha il suo effettivo domicilio, che permetteva di rinvenire all’interno della stanza in uso all’uomo 11 cartucce calibro 7,65 detenute illecitamente, 3 coltelli a serramanico con tracce di sostanza stupefacente sulle relative lame e vari ritagli di buste in cellophane, rinvenuti rispettivamente all’interno di un astuccio ed in mezzo a degli attrezzi da lavoro.