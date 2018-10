Omicidio di Manuel Careddu. In carcere un altro ragazzo, la sua voce è tra quelle registrate la notte stessa del delitto

Il giovane aveva avuto un malessere e aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici

Di: Agi

Un giovane di 21 anni, Nicola Caboni, di Ghilarza, è stato fermato nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer ucciso lo scorso 11 settembre in riva al lago Omodeo e il cui corpo è stato ritrovato la settimana scorsa nelle campagne tra Ghilarza e Aidomaggiore.

La sua voce è tra quelle registrate nell'ambito delle intercettazioni, la notte stessa dell'omicidio. Caboni era in auto con Christian Fodde, uno dei giovani arrestati, e proprio a Fodde si rivolge: "Non ho ancora realizzato....". La risposta di Fodde è piuttosto esplicita: "Non è un gioco. Quello di ammazzare va bene. E' il dopo..."

Nei giorni scorsi, proprio alla vigilia del ritrovamento del corpo di Manuel Careddu, Nicola Caboni aveva avuto un malessere e aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Delogu di Ghilarza.

Stamane è stato sentito nella caserma dei carabinieri di Oristano e dopo un lungo interrogatorio è scattato il fermo e il trasferimento nel carcere di Massama.

Il giovane è accusato di concorso in occultamento di cadavere, nell'ambito dell'inchiesta condotta dal procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso e del suo sostituto Adrea Chelo. Venerdì prevista l'udienza di convalida.

Il nome di Caboni si aggiunge a quelli dello stesso Fodde, di Matteo Satta e Riccardo Carta, tutti e tre di Ghilarza e tutti e tre ventenni e dei due minorenni, una diciassettenne di Abbasanta e un diciassettenne di Ghilraza, già arrestati nei giorni scorsi con l'accusa in concorso per l'omicidio di Manuel Careddu, ucciso per aver reclamato il pagamento di un debito di poche centinaia di euro per una fornitura di marijuana.