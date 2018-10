La Futsal Alghero si presenta alla città

Venerdì 26 ottobre la presentazione ufficiale nel locale “La Pepita”

Di: Antonio Caria

Sarà il locale “La Pepita”, in località Galboneddu, ad ospitare la presentazione ufficiale della Futsal Alghero 2018-2019, in programma venerdì 26 ottobre alle 19.00.

La serata sarà presentata dalla giornalista Dolores Serra. la serata vierne dopo il positivo esordio nel campionato regionale di C2. Un risultato finale di 9-5 contro il Macomer arirvato dopo partita emozionante che ha visto i giallorossi passare anche in svantaggio nel primo tempo (1-3). Prima dell’intervallo, però, la Futsal Alghero è riuscita ad agguantare gli avversari sul 3-3 e poi portarsi in vantaggio a inizio ripresa (5-3). Il pareggio macomerese non ha intimorito Trentadue e compagni che, nel giro di pochi minuti, si sono riportati avanti e poi hanno dilagato sino al 9-5 finale. Per la cronaca, le reti sono state segnate da Todde e Trentadue, entrambi autori di una tripletta, Becca e Bentivegna. In mezzo un autogol del Macomer.

Sabato 27 ottobre alle 19.00, i giallorossi affronteranno in trasferta l’Arzachena.