Presentato a Cagliari il Dossier statistico sull’immigrazione

In contemporanea in tutti i capoluoghi di regione del nostro Paese la presentazione del dossier

Di: Redazione Sardegna Live

Giovedì 25 ottobre, a partire dalle 10.30, nell'Aula Magna della ex Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari (viale S. Ignazio 78), verrà presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2018, che contiene i dati più aggiornati sul fenomeno, elaborati da un interlocutore autorevole.

Il volume è infatti curato dai redattori del Centro Studi Ricerche Idos in partnership con “Confronti”, in collaborazione con l'Unar, il contributo di “Voci di Confine - Progetto Aics” e con il supporto dei fondi dell’otto per mille della Chiesa Valdese-Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi.

Trattandosi di dati che riguardano tutto il Paese, da sempre l'iniziativa si tiene contemporaneamente in tutti i capoluoghi di regione: in Sardegna sarà curata dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell'Università degli Studi di Cagliari. Introdurrà i lavori Piera Loi, Direttore del Centro Studi di Relazioni Industriali, mentre coordinerà la mattinata Sergio Nuvoli, giornalista dell'Ufficio stampa dell’Ateneo del capoluogo sardo.

Il Dossier Statistico sarà presentato per la parte nazionale da Maria Tiziana Putzolu, Consigliera Regionale di Parità, e per la parte regionale da Valeria Lai, del Comitato Unicef di Sassari. Sono previsti gli interventi di Annamaria Baldussi, docente all’Università degli Studi di Cagliari, e di Genet Woldu Kefly, Presidente Anolf Sardegna.