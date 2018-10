Elezioni Regionali 2019: “Primarias” del Pds anche online

Lo ha comunicato il Comitato organizzativo

Di: Antonio Caria

Le “Primarias” del 16 dicembre saranno anche online. A renderlo noto è il Comitato organizzativo. «Si sta definendo – si legge nella nota un accordo con una società specializzata in piattaforme telematiche elettorali che, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, consentirà nei giorni precedenti il 16 dicembre a chi vorrà e potrà farlo di votare anche on line».

A loro modo di vedere «Questo consentirà di partecipare e votare anche ai cittadini che non dovessero essere raggiunti dalla macchina organizzativa tradizionale o che dovessero trovare disagevole raggiungere il seggio».

«L’accordo con una società specializzata – si legge nel comunicato – è funzionale a garantire alti requisiti di accessibilità, ma anche e soprattutto di segretezza del voto. Nei prossimi giorni si procederà a diffondere in modo capillare, in rete e tradizionalmente, un dettagliato vademecum delle procedure da seguire per il voto on line».

«Le Primarias – Primarie Nazionali Sarde – vogliono essere un grande momento di partecipazione, dibattito, mobilitazione popolare dei sardi attorno alla definizione non solo di una candidatura per la presidenza della RAS – prosegue il Comitato organizzativo – ma ancor prima di una visione della Sardegna, della sua identità politica, dei suoi poteri istituzionali, delle soluzioni da elaborare e mettere in pratica per cambiare e migliorare radicalmente la vita dei sardi»