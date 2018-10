Volotea sceglie Cagliari come nuova base: ecco i cinque nuovi voli low cost

La presentazione ufficiale questa mattina al “Mario Mameli” – Cagliari Elmas

Di: Alessandro Congia

Cinque nuovi collegamenti, tre internazionali, (Marsiglia, Praga e Strasburgo) e due nazionali, Palermo e Pescara. Non solo, salgono a 15 le rotte disponibili per i passeggeri,11 in esclusiva per un offerta di 400mila biglietti in vendita. E ancora, le nuove ed importanti ricadute occupazionali per la Sardegna: con la base a Cagliari, Volotea avrà necessità di circa 60 posti di lavoro, considerando piloti e perdonale a bordo e ovviamente in più l’intero indotto.

Numeri da 10 e lode per la compagnia spagnola che sceglie il capoluogo sardo per avere la quinta base con la bandiera tricolore e tredicesima in Europa: da gennaio a settembre 2018 sono stati oltre 200mila passeggeri che hanno scelto il vettore low cost per i propri spostamenti da e per Cagliari, pari ad un incremento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per Marsiglia prevista una frequenza a settimana da aprile e due in estate, Praga sarà collegata due volte alla settimana a partire da giugno, mentre per Strasburgo la frequenza sarà di una volta alla settimana da giugno.

Dal 2019 Cagliari si aggiungerà alle basi già operative del vettore in Italia (Venezia, Verona, Palermo e Genova), Francia (Nantes, Bordeaux, Strasburgo, Tolosa e Marsiglia), Spagna (Asturie e Bilbao) e Grecia (Atene). Ai classici collegamenti dal vettore disponibili da Cagliari, alla volta di Genova, Torino, Venezia, Verona, Ancona, Napoli, Bordeaux, Lione, Nantes e Tolosa, si aggiungeranno dall’anno prossimo i nuovi voli alla volta di Marsiglia (1 frequenza a settimana da aprile e due in estate), Praga (2 frequenze a settimana da giugno), Strasburgo (1 volta a settimana da maggio), Palermo (2 voli a settimana da aprile) e Pescara (2 voli a settimana da giugno). Le nuove rotte, inedite per lo scalo, permetteranno così di approcciare nuovi mercati internazionali, favorendo la crescita del flusso di turisti incoming a supporto dell’economia isolana.

Nei prossimi mesi si concretizzeranno, inoltre, circa 60 opportunità lavorative sul territorio, tra piloti e personale di bordo, a cui si aggiungerà un Base Manager per tutte le attività di coordinamento. Non va, infine, dimenticato l’indotto generato dai flussi turistici in transito dall’aeroporto e le opportunità lavorative indirette che verranno create.

“A nome di Volotea vorrei ringraziare tutte le autorità locali e il management dell’Aeroporto di Cagliari, che ci hanno accompagnato in questo percorso di crescita: siamo estremamente soddisfatti delle sinergie sviluppate e dei partner che ci hanno affiancato – ha concluso Muñoz -. Naturalmente il ringraziamento più grande va agli oltre 20 milioni di passeggeri che hanno scelto di volare a bordo della nostra flotta a livello internazionale, 668.000 dei quali sono transitati da Cagliari”.

Il numero uno di Volotea.

Soddisfazione dichiarata anche dallo stesso presidente e fondatore di Volotea, Carlos Munoz, presente alla conferenza stampa di presentazione: “La Sardegna è una delle regione più importanti nelle nostre strategie di sviluppo – ha detto – a Cagliari continueremo dunque la nostra presenza con nuove postazioni lavorative, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso 8 destinazioni ‘domestiche’ e 7 internazionali a tariffe convenienti”.

I vertici Sogaer.

Soddisfazione per i vertici di Sogaer, la società che gestisce lo scalo aeroportuale Cagliari-Elmas: “La scelta di Volotea – sostiene il presidente Gabor Pinna – premia le grandi potenzialità del nostro territorio". Per l'amministratore delegato, Alberto Scanu invece “L’opportunità di poter contare su vettore in base a Cagliari riuscirà a portare un incremento dei collegamenti operati non solo nei mesi estivi, ma anche in quelli invernali, sia sul fronte nazionale che internazionale”.