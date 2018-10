I viaggi dell’orsetto: Valentina e il suo speciale Orso rilanciano Arbus e il suo territorio

I social per promuovere territori di Sardegna

Di: Fabiola Castri

Valentina è una ventisettenne di Arbus che grazie alla sua immaginazione e a un’idea nata quasi per gioco ha creato un lavoro che porta a valorizzare il suo paese e il territorio.

Racconta di aver sempre amato gli orsacchiotti di peluche sin da piccola, da quando la mamma disegnava per lei la sua famiglia sotto forma di pupazzi, così ha iniziato a collezionarli negli anni sino all’arrivo di 'Orso'.

'Orso' è “nato” il 20 settembre 2012 a Sardara, alla festa di Santa Maria Acquas, quando Alessio, fidanzato di Valentina, lo vince a un tiro a bersaglio. Valentina rientra a casa quella sera con due nuovi peluches: 'Orso', infatti, era in coppia con la sua fidanzata, diventati poi i protagonisti de "I viaggi dell’orsetto", e naturalmente chiamati Orso Alessio e Orsa Valentina.

Ritornata a Cagliari, dove studiava, Valentina porta con sé il peluche. Ma detto così sembra riduttivo, perché 'Orso' veramente va ovunque con le: quando esce la sera, nei locali, con le amiche, in vacanza. Il pupazzo interagisce attraverso Valentina con le persone che la incontrano, ha una sua personalità, è goloso (ma non di miele!), è pigro e anche un po’ imbroglione. Da qui l’idea del profilo Instagram nel 2014, che porta poi ad un blog nel 2016.

“I viaggi dell’orsetto” ora è un blog a tutti gli effetti, seguito da tantissime persone, dove Valentina promuove attraverso Orso il territorio di Arbus e le imprese della zona. Orso decide di recarsi all’agenzia viaggi per decidere la meta per le vacanze per il 2019, ma stufo delle solite mete super gettonate, l’agenzia gli propone un posto – Arbus per l’appunto- dove potrà trovare buon cibo, cultura, tradizioni, avventura e archeologia, incontrando le diverse persone che gestiscono le varie attività della zona e mostrando così quei luoghi e posti da visitare meno conosciuti ai più, ma altrettanto suggestivi nelle varie puntate di “Una vacanza ad Arbus”.