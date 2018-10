Via Monte Attentu. Alivesi: «I residenti chiedono aiuto per pericoli di frane e smottamenti»

«Abbiamo presentato una specifica interpellanza al Sindaco»

Di: Antonio Caria

«Nel quartiere di Monte Rosello, in Via Monte Attentu, le molte Famiglie che vi risiedono chiedono da tempo un risolutivo intervento per l’eliminazione dei numerosi pericoli rappresentati da frane e smottamenti che insidiano quotidianamente la loro serenità».

A scriverlo è, in una nota, Manuel Alivesi che sottolinea come «Una Via stretta, con un forte livello di antropizzazione, sul lato sinistro un costone di roccia che, di quando in quando, si sbriciola facendo franare sulla carreggiata massi di notevoli dimensioni».

«Nelle giornate di pioggia – aggiunge il Consigliere comunale di Forza Italia – la strada diventa pressoché impraticabile, mentre alcuni pali della luce risultano spostati e fuori asse rispetto agli altri, evidenziando una instabilità creata dalle stesse frane» rimarcando come «I residenti disperati chiedono da tempo un aiuto determinato ed una attenzione particolare da parte dell’Amministrazione comunale».

«Visto il totale disinteresse da parte dell’Amministrazione – conclude Alivesi – abbiamo provveduto a svolgere un apposito personale sopralluogo dove abbiamo avuto modo di interloquire personalmente con i residenti, ed a seguito della constatazione degli evidenti pericoli abbiamo presentato una specifica interpellanza al Sindaco affinché voglia provvedere all’inclusione, nell’imminente nuovo Piano Triennale ed Annuale delle Opere Pubbliche, di un intervento per la manutenzioni straordinaria della Via cittadina di Monte Attentu, al fine di provvedere al miglioramento della viabilità e, soprattutto, per poter garantire le minime condizioni di sicurezza per le Famiglie che vi risiedono».