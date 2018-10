Ricercato per rapina, gambiano finisce in manette

Il cittadino extracomunitario dovrà scontare due anni e tre mesi a Uta

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino gambiano, Kujabi Adama, 22enne residente a Iglesias, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari: dovrà scontare due anni e tre mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata, commessa nel novembre 2017.

Lo straniero è stato fermato dal personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, all’intersezione semaforica della ss.130, all’altezza del Comune di Elmas ed è stato accompagnato negli uffici del Commissariato dove, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.