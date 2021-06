Covid. Sardegna fra le conferme da zona bianca e l'obiettivo zona verde Ue

L'Isola sulle orme del Molise, prima regione verde d'Europa

Di: Giammaria Lavena

Prosegue il calo della curva epidemiologica in Sardegna, che resta stabilmente in zona bianca per la seconda settimana. Nel periodo relativo alla settimana 24 maggio-30 maggio l'Isola registra un indice di trasmissibilità R(t) pari a 0.55, il secondo più basso d'Italia dopo il Molise (0.45), che è la prima regione verde d'Europa (meno di 25 casi per 100mila abitanti), secondo la nuova mappa stilata da Ecdc.

Traguardo al quale aspira anche la Sardegna, visto che nella settimana presa in considerazione dal report i casi accertati sono stati 197 (-24,5% rispetto alla rilevazione precedente) e la prima parziale stima sui 100mila abitanti registra una forbice tra gli 11 e i 12 casi, con un calo dei focolai dell'84%.

Confermata la classificazione complessiva del rischio bassa e gli indici sotto soglia per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di medicina (8%) e terapia intensiva (6%).