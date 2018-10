Poliambulatorio, a rischio la struttura di viale Trieste. Tocco: “Un danno per i pazienti”

Con i tagli alla sanità sarda c’è la possibilità di smantellamento del presidio locale

Di: Alessandro Congia

“Bisogna mettere un freno allo smembramento del Poliambulatorio Assl di viale Trieste”. Lo chiede con forza il vicepresidente della commissione Salute in Consiglio Regionale, Edoardo Tocco, che promette battaglia per evitare il declino della struttura. Il polo sanitario di Cagliari – che ospita il centro unico di prenotazione e diversi dipartimento specialistici che vanno dalla cardiologia alla chirurgia sino alla sala prelievi – è nell'occhio del ciclone a causa della riduzione decisa dalla riforma ospedaliera.

Una scelta che viene contestata con forza dall'esponente degli azzurri: “Si stanno tagliando alcune prestazioni fondamentali per i cittadini. Il poliambulatorio è diventato nel tempo un punto di riferimento per gli utenti di Cagliari e dell'area vasta – aggiunge Tocco, chiederò un intervento urgente in commissione per evitare l'interruzione degli esami di laboratorio e di alcune visite diagnostiche. Così facendo i pazienti bisognosi di ulteriori indagini urgenti dovranno essere trasferiti in altre strutture, con l'allungamento delle liste di attesa per alcune specialità negli ospedali. Ci impegneremo per tutelare il diritto alla nostra salute e quella delle nostre famiglie impedendo – conclude l’esponente del palazzo regionale - con tutte le forze un vero e proprio stillicidio sanitario che sta mortificando i cittadini del comprensorio”.