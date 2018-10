Cane ferito intrappolato dentro un canale: lo salvano i Vigili del Fuoco

Sul posto la squadra del 115 di viale Marconi e i vigili urbani di Quartu

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, nella tarda mattinata di oggi, per il soccorso e il recupero di un cane ferito, in prossimità di un canale in località "Is Ammostus", nel territorio di Quartu.

Sul posto, insieme alla squadra del 115, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, i quali si sono adoperati per l’accompagnamento della povera bestiola presso il canile comunale.