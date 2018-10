Tragedia a Ollolai, due persone travolte in strada. Un morto

Il gravissimo episodio è avvenuto in tarda mattinata, un 25enne che non si è fermato per prestare i soccorsi è stato arrestato

Di: Alessandro Congia

Questa mattina, intorno alle 8, in località Palai, nel territorio di Ollolai, un'autovettura Alfa Romeo 146, condotta da un 25enne del posto, ha investito e travolto due pedoni mentre erano a passeggio.

Il ragazzo, così come hanno ricostruito i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, si è dato alla fuga omettendo di soccorrere i feriti. I pedoni, entrambi pensionati, sono stati trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro, purtroppo uno di loro, un 81enne originario di Sarule, ha avuto la peggio ed è morto poco dopo il ricovero d’urgenza. L'altro pensionato di 70 anni non è pericolo di vita.

L'investitore, sempre secondo quanto accertato dai Carabinieri e come si evince da una nota stampa diffusa dall’Arma, era in evidente stato di ubriachezza e ha atteso l’arrivo dei Carabinieri presso la sua abitazione insieme al suo avvocato.

Attualmente il conducente dell'auto è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti tossicologici e alcolimetrici, mentre i reati contestati sono omicidio stradale e omissioni di soccorso.