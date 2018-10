Portapizza aggredito e rapinato, è caccia all’aggressore

Sul posto i Carabinieri di Selargius e del Norm Radiomobile Quartu

Di: Alessandro Congia

Nella tarda serata di ieri, a Selargius, i militari della locale stazione sono intervenuti in via dei Gladioli, dove un portapizza, mentre si accingeva ad effettuare una consegna, è stato aggredito con un pugno in pieno volto da un uomo, che nella circostanza lo ha poi derubato dell’incasso di 500 euro per poi allontanarsi precipitosamente a piedi.

Le indagini sono tuttora in corso a cui stanno collaborando anche i Carabinieri della Radiomobile Quartu: la giovane vittima fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma soltanto un grande spavento.