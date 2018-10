Stipendi a singhiozzo per gli operatori sociali scolastici. Sorgia: “Situazione assurda”

A lanciare l’allarme per il malessere vissuto da un centinaio di lavoratori che si occupano, per conto del Comune, dei bimbi disabili, è il consigliere Alessandro Sorgia

Di: Alessandro Congia

A denunciare la precaria situazione di malessere che coinvolge i lavoratori, è il consigliere comunale Alessandro Sorgia, Gruppo Misto), che ha preparato un’interrogazione urgente rivolta al sindaco Massimo Zedda: “Nelle scuole dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, medie – sottolinea Sorgia - il servizio è gestito dal mese di Settembre 2016 dalle cooperative Sevizi Sociali e Apeiron facenti parte del Consorzio Solidarietà di Cagliari e dalla Cooperativa La Clessidra di Villacidro. Viene erogato da più di 150 operatori, di cui un centinaio appartenenti alla cooperativa La Clessidra, ma da settembre 2016 il servizio è stato caratterizzato da continui ritardi nelle retribuzioni dei dipendenti, passando da "soli" 7 giorni a oltre 80 giorni di ritardo. Non solo – lamenta Sorgia - da settembre 2017 la cooperativa Servizi sociali sta rispettando le scadenze e pagando puntuali gli operatori, mentre la Coop La Clessidra continua ad avere Forti ritardi, creando all'interno dello stesso servizio numerosi malumori tra i colleghi, allo stato attuale i dipendenti non hanno ancora ricevuto gli stipendi di agosto e settembre e queste inadempienze si ripetono purtroppo da oltre tre anni. Alla richiesta di delucidazioni sui ritardi da parte dei dipendenti, ogni volta viene evidenziato un problema diverso e si rimanda sempre in ogni caso la colpa all'amministrazione comunale che non liquida con puntualità. Per questo – ha ribadito il consigliere del Gruppo Misto – chiederò al sindaco di Cagliari e all’assessore competente delucidazioni su questa assurda situazione”.