Cagliari. Market della droga in famiglia: tre arrestati

Coinvolta anche una minorenne

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di ieri gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato tre uomini e proceduto all’accompagnamento di una minore, perché resisi responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro.

Da diverso tempo gli agenti assumevano informazioni in merito ad un’attività di spaccio in via Firenze, che veniva organizzata e condotta da ragazzi di giovanissima età, tra questi, secondo quanto riferito, anche un 26enne che si trovava ai domiciliari in seguito a una condanna per reati concernenti le sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, dopo aver predisposto un servizio di osservazione, gli operanti hanno fermato una giovanissima coppia - lui 20enne e lei minorenne - mentre uscivano dallo stabile. Da un controllo sarebbero stati trovati in possesso di 24 dosi di marijuana già confezionate, per un peso di 37 grammi circa, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 130 euro, probabile provento di pregresse cessioni.

E' stata poi effettuata la perquisizione anche nell’abitazione in cui risiede la famiglia che gestiva l’attività di spaccio, dove sarebbero state rinvenute e sequestrate 69 dosi di marijuana e 6 dosi di hashish, il tutto confezionato in sacchetti e pronti per essere immessi nel mercato, oltre alla somma contante di 40 euro, anche questa probabile frutto di precedenti cessioni di stupefacenti.

I quattro sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro e, mentre i tre uomini sono stati riaccompagnati presso le loro abitazioni in attesa dell’udienza di convalida fissata per questa mattina, la minore, d’intesa col Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, è stata affidata all’esercente della potestà genitoriale.