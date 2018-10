Folle corsa sull’auto rubata, 24enne pregiudicato arrestato sulla 131

Una pattuglia in borghese dei Nas ha assistito alle scene da panico a danno di altri automobilisti. Il giovane è stato raggiunto e ammanettato

Di: Alessandro Congia

L’auto sulla quale era a bordo, una Fiat Brava e con la quale correva a folle velocità, l’aveva rubata qualche ora prima in città: intercettato nei pressi dell’aeroporto di Elmas da una pattuglia dei militari del Nas, il giovane ha cominciato una sorta di “gara” ad ostacoli, superando ad altissima velocità le altre auto che procedevano nella corsia di marcia verso Elmas. Non solo, imbattutosi su un automobilista di passaggio, l’ha superato e speronato, facendolo finire fuori strada.

Scene da film alle quali hanno assistito i Carabinieri che l’hanno immediatamente inseguito e fermato: nel frattempo, a supporto dei colleghi, è arrivato un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Cagliari che ha proceduto all’arresto del 24enne.

Dai controlli si è poi scoperto che non solo non aveva mai conseguito la patente di guida, ma la macchina era stata rubata: così Diego Luigi Melis, 24enne cagliaritano, con diversi precedenti penali, ha trascorso la notte in camera di sicurezza, mentre al momento si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.