“Colimus”: aperte le iscrizioni al quarto corso per operatori liturgico-musicali

Le adesioni scadranno il 31 ottobre

Di: Antonio Caria

Scadranno il 31 ottobre le iscrizioni alla quarta edizione del “Co.li.Mus”, corso per operatori liturgico-musicali, organizzato dal conservatorio “Giovanni Pierluigi Da Palestrina” con l’Ufficio liturgico dell’Arcidiocesi di Cagliari.

«Obiettivo del Colimus – si legge nella nota –, che nelle tre precedenti edizioni ha formato circa trenta corsisti, è far prendere consapevolezza dei significati profondi del fare musica all’interno dei sacri riti, e offrire la possibilità di acquisire competenze musicali teorico-pratiche, liturgiche e storico-musicologiche».

Il corso annuale (due lezioni settimanali), prevede un piano di studi con 10 diverse materie, per una formazione completa degli operatori liturgico-musicali. Quest’anno, per la prima volta, l’Ufficio liturgico diocesano mette a disposizione cinque borse di studio del valore di 250 euro ciascuna per altrettanti allievi che prestino servizio liturgico-musicale nelle parrocchie o nelle chiese non parrocchiali dell’Arcidiocesi di Cagliari, o intendano prepararsi per svolgere tale servizio, dietro presentazione del proprio parroco o rettore della chiesa.

Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo della documentazione. Il modulo d’iscrizione dovrà essere accompagnato dalla lettera di presentazione del parroco o rettore della chiesa.

Il regolamento del corso “Co.li.Mus” potrà essere scaricato dai siti www.conservatoriocagliari.it/dettagli/comunicazione e www.chiesadicagliari.it/2018/10/17/aperte-le-iscrizioni-alla-quarta-edizione-del-colimus/