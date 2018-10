“Puliamo il mondo” a Ploaghe

Grande successo per la giornata dedicata all’educazione ambientale

Di: Antonio Caria

Centinaia di bambini hanno preso parte, martedì scorso, a Puliamo il Mondo, iniziativa di Legambiente alla quale il Comune di Ploaghe ha aderito per il terzo anno consecutivo.

La marea gialla fatta di bandiere, capellini, pettorine e accessori invaso le piazze, gli slarghi e le zone verdi del centro abitato per contribuire a tenere più pulito il paese.

Grazie al valido contributo dell’Istituzione scolastica e agli infaticabili insegnanti, i ragazzi della scuola hanno riempito decine di sacchi con plastica, vetro, lattine ed ogni altro genere di rifiuto che, purtroppo, sono spesso presenti nei nostri centri. Un successo reso possibile anche alla splendida giornata di sole che ha accompagnato l’evento.

«Una giornata estremamente educativa – ha sottolineato il sindaco Carlo Sotgiu-. È fondamentale insegnare ai bambini l'importanza della sostenibilità ambientale in tutte le sue forme per essere, in futuro, cittadini consapevoli e attenti».

Soddisfatta anche l'assessora Francesca Salariu, coordinatrice dell'iniziativa: «Crediamo sia importante sensibilizzare le nuove generazioni ad una maggiore cura e responsabilità nei confronti dell'ambiente e del territorio in cui viviamo; partecipare ad iniziative come queste, collaborando con l'istituzione scolastica, protagonista dell'educazione dei nostri figli, significa contribuire alla formazione di una nuova e consapevole cultura del rispetto dell'ambiente e del prossimo».