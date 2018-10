Ruba un’auto e semina il panico in centro: i Carabinieri lo arrestano

Il ragazzo è stato inseguito per quasi otto chilometri, raggiunto è stato ammanettato

Di: Alessandro Congia

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari, nel corso di servizio perlustrativo, hanno arrestato in flagranza di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, Lorenzo Musina, 25enne, residente a Mamoiada.

Il ragazzo, dopo aver rubato una Fiat 500 parcheggiata nel quartiere di Villanova, è stato intercettato dalla pattuglia dei Carabinieri: Musina accortosi della presenza dei militari, si è dato precipitosamente alla fuga a bordo del veicolo, percorrendo, anche in senso contrario di marcia e col rischio di investire i pedoni, diverse strade del capoluogo, ma alla fine è stato raggiunto e bloccato.

Il ladruncolo, in seguito alla perquisizione personale e dentro l’abitacolo dell’auto rubata, è stato trovato in possesso di 2 guanti in gomma, un cacciavite, una pinza a pappagallo e una centralina elettronica per la gestione del motore della Fiat 500. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso in camera di sicurezza in via Nuoro in attesa del processo per direttissima disposto dal pm di turno.