Furto al market "Nonna Isa", nei guai una coppia di extracomunitari

Le indagini, facilitate anche dai video delle telecamere, sono culminate con la denuncia dei responsabili

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, al termine delle indagini, hanno individuato i responsabili di furto e tentato furto, avvenuti al supermarket “Nonna Isa – La Rotonda” di Villaspeciosa.

Il primo episodio risale al 21 settembre scorso, quando nottetempo i due, extracomunitari incensurati residenti in provincia (regolari sul territorio nazionale), sono riusciti ad appropriarsi del fondo cassa per un totale di circa 2mila euro. L’ultimo episodio nella nottata di ieri, giovedì 18 settembre.

Già dal primo furto i militari della Stazione Carabinieri di Decimomannu avevano avviato le indagini, supportate anche dai filmati di videosorveglianza, orientando i propri sospetti sui due indagati: con l’ultimo episodio i Carabinieri hanno avuto abbastanza elementi per poter procedere a perquisire la coppia di ladri.

Presso il loro domicilio, i militari hanno rinvenuto esattamente gli stessi abiti griffati ripresi dai filmati di videosorveglianza, compreso un cappellino “alla pescatora” di una nota squadra di calcio francese, utilizzato nel tentativo di celare il volto. Una volta alle strette, i due hanno confessato di essere i responsabili delle azioni criminose: in entrambi i casi sono riusciti a forzare una porta posta sul retro, ma mentre nel primo caso hanno agito indisturbati, nella notte di ieri l’allarme scattato tempestivamente gli ha consentito di arraffare solo poche cose tra i generi alimentari, salvando così il denaro contante.

I Carabinieri di Decimomannu sono al lavoro per ricollegare i rei ad altri episodi criminosi accaduti in zona negli ultimi tempi: nel frattempo i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente e tutto quanto trovato in loro possesso di sospetta provenienza illecita veniva sottoposto a sequestro, abiti di marca compresi.