Manuel Agnelli non ha nessun dubbio su Luna Melis: è ufficialmente una concorrente di XFactor

L'appuntamento è per il primo Live Show di #XF12, previsto per il 25 ottobre alle 21:15 su Sky Uno.

La dirompente 16enne cagliaritana Luna Melis è ufficialmente una concorrente di XFactor. Ieri sera, nel corso della puntata dedicata agli Home Visit Manuel, ha convinto ancora una volta il suo coach Manuel Agnelli.

La studentessa sarda, con la passione per la musica pop, ha cantato Monster, un pezzo di Kanye West, JAY Z, Rick Ross, Nicki Minaj e Bon Iver: ancora una volta ha mostrato una grinta impressionante, tenendo testa al brano con grande naturalezza.

Luna ha fatto il suo debutto a #XF12 durante la seconda puntata di Audizioni. Accompagnandosi con il pianoforte ha eseguito un insolito mash up tra Bang Bang di Nancy Sinatra (nella versione di Dua Lipa) e Bang Bang di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj. La sua voce sembrava aver già convinto i giudici, ma è con la parte rappata che Luna ha definitivamente conquistato Fedez, Mara Maionchi, Asia Argento e Manuel Agnelli.

Al Bootcamp di X Factor 2018 Luna è stata una delle prime concorrenti a esibirsi. La sua cover di Black Widow di Rita Ora e Iggy Azalea ha letteralmente infiammato il Mediolanum Forum di Assago (MI). Mara Maionchi, in particolare, ha riconosciuto in Luna un talento innato di cui prendere atto. Manuel Agnelli, più soddisfatto che mai, ha deciso di portarla con sé agli Home Visit senza alcun ripensamento.

Una volta arrivata in Belgio con le altre Under Donne per giocarsi l’accesso ai Live Show di #XF12, Luna ha scoperto di doversi confrontare con un brano piuttosto complicato. Manuel Agnelli, infatti, ha scelto di ascoltarla sulle note di Monster, un pezzo di Kanye West, JAY Z, Rick Ross, Nicki Minaj e Bon Iver. Ancora una volta Luna ha mostrato una grinta impressionante, tenendo testa al brano con grande naturalezza. Alla fine degli Home Visit Manuel Agnelli le ha comunicato la decisione che aspettava: Luna farà parte del cast di X Factor 2018.

L’appuntamento è per il primo Live Show di #XF12, previsto per il 25 ottobre alle 21:15 su Sky Uno.

