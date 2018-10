Maltempo: crolla casa vuota ad Assemini

Infiltrazioni d'acqua dopo nubifragi

Di: Ansa

Una porzione di una abitazione molto datata è crollata ieri pomeriggio in via Isonzo ad Assemini, nell'hinterland di Cagliari. All'interno non c'era nessuno. Il crollo è stato causato da infiltrazioni d'acqua provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni. I vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona e quello che rimaneva dello stabile.