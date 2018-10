Blocchi di marmo bianco romani a Punta del Francese: concluse le indagini archeologiche subacquee

I reperti giacciono sul fondale marino a circa 18 metri di profondità

Di: Antonio Caria

Si sono concluse, in località Punta del Francese al largo delle coste di Stintino, le indagini archeologiche subacquee sul carico di blocchi di marmo bianco di età romana imperiale giacente sul fondale marino a circa 18 metri di profondità.

L’intervento, reso proibitivo per qualche giorno dalle cattive condizioni atmosferiche, è stato portato avanti dal professor Carlo Beltrame, nell’ambito delle ricerche sulle rotte del marmo in età antica.

Il docente di Archeologia marittima all’Università Cà Foscari di Venezia ha ottenuto quest'anno l’autorizzazione per una campagna di rilievi e campionature sul giacimento, la cui documentazione è stata realizzata da un’equipe di studiosi e studenti con l’aiuto di tecnologie avanzate per la ricostruzione del carico in 3D.

Il gruppo di lavoro dell’Università Cà Foscari di Venezia è stato affiancato per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro da Giovanni Antonio Chessa, del Servizio per l’Archeologia subacquea diretto da Gabriella Gasperetti, mentre la collaborazione tecnico-logistica è stata assicurata dal Rocca Ruja Diving Center di Giuseppe Dettori, che si è distinto per la competenza e la cortese disponibilità.

Beltrame ha illustrato i risultati delle sue ricerche lo scorso 29 settembre al Museo della Tonnara. Adesso si procederà all’analisi dei campioni per stabilire la provenienza del marmo che, in caso di conferma dell’origine lunense dalle cave dell’odierna Carrara e della datazione alla prima età imperiale, costituirà uno dei carichi più antichi ritrovati lungo le coste del Mediterraneo occidentale.