Fiamme nella scuola elementare di Golfo Aranci, evacuata

Vigili del fuoco in azione, nessun danno all'edificio

Di: Ansa

La scuola elementare di Golfo Aranci è stata fatta evacuare stamattina a causa di un principio di incendio provocato verosimilmente da un guasto all'impianto elettrico, anche se le verifiche sono tuttora in corso e non si esclude alcuna ipotesi.

Sebbene l'impianto antincendio sia scattato tempestivamente e le fiamme siano state spente sul nascere, per precauzione i vigili del fuoco, le altre forze di protezione civile, la polizia locale hanno fatto sgomberare le aule e gli uffici dell'istituto di via Libertà. La squadra dei vigili del fuoco è ancora sul posto, ma non ci sarebbero danni di rilievo per l'agibilità della struttura e per l'incolumità delle persone.