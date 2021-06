Spaccio a Cagliari, 41enne ai domiciliari

La condanna a dieci mesi e 20 giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno dato esecuzione ad un ordine di detenzione in regime di arresti domiciliare trasmesso dalla Procura nei confronti di un 41enne residente in via Schiavazzi.

L'uomo è stato infatti condannato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, fatti commessi a Cagliari il 19 febbraio 2021. Dovrà espiare, in regime di arresti domiciliari, la pena di dieci mesi e 20 giorni di reclusione.

L’arrestato, condotto in caserma per la redazione degli atti è stato infine accompagnato presso il proprio domicilio dal quale non potrà allontanarsi se non con autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria.

L’uomo era stato arrestato dai carabinieri nella via del suo domicilio, dopo essere stato sorpreso dai militari mentre cedeva sostanza stupefacente a un'altra persona nel frattempo datasi alla fuga. Il fermato, sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di quattro involucri, pari a 34,5 grammi di marijuana, di 10 dosi pari a 3 grammi di cocaina, di 9 dosi pari a 3,7 grammi di hashish, nonché 65 euro in contanti, il tutto custodito all’interno di un marsupio.

Nella sua abitazione sarebbero poi stati rinvenuti ulteriori 0,3 grammi di hashish, un coltello, una forbice, materiale da confezionamento nonché 1.360 euro in banconote di vario taglio e oggettistica di probabile provenienza furtiva.