Reis, quasi 3mila domande a Cagliari

Già individuate oltre 2.300 famiglie beneficiarie

Di: Ansa

Quasi tremila richieste al Comune di Cagliari per i redditi di inclusione sociale: sono già state individuate 2.383 famiglie beneficiarie, ma ci sono 340 posizioni da verificare ammesse con riserva. Novantuno, invece, gli esclusi per mancanza dei requisiti.

La graduatoria provvisoria del Reis - Aggiudu torrau (aiuto restituito) è stata pubblicata oggi dall'amministrazione comunale. Per le famiglie che devono ancora regolarizzare la domanda è operativo sino al 26 ottobre, nella sede di via Sauro 19, lo Sportello dedicato alle informazioni e alla ricezione delle richieste di riesame e delle integrazioni delle richieste.

C'è qualche ritardo nelle erogazioni, avverte il Comune: in una nota l'amministrazione avvisa i beneficiari delle prime due graduatorie, "che a oggi non è stato possibile liquidare i contributi poiché si è in attesa del finanziamento da parte della Regione Sardegna".

L'entità dei contributi dipende da diversi parametri: i più importanti sono l'Isee e il numero di persone inserite nello stato di famiglia. I beneficiari sono comunque tenuti a partecipare a progetti di inclusione, dal servizio civico comunale ai tirocini formativi.