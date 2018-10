Picchia la moglie e le ruba le credenziali Facebook per spiarla

Uomo di 41 anni denunciato dalla Polizia postale

Di: Redazione Sardegna Live

Alle minacce e alle botte un maritoviolento ha aggiunto la violazione del profilo Facebook dellamoglie.

È accaduto a Oristano, dove la polizia postale diCagliari ha denunciato per accesso abusivo al sistema informatico un uomo di 41 anni, originario di Oristano, che si era introdotto nell'account Facebook della moglie per spiarne, per oltre quattro mesi, l’attività virtuale.

La donna, vittima di continue umiliazioni, aveva già denunciato l'uomo per episodi di violenza domestica, certificati da lesioni refertate dai medici.

Sul social network, inoltre, il marito geloso non si era limitato a spiarla, ma si era procurato le credenziali d'accesso al suo profilo, intrattenendo conversazioni e rapporti con i suoi contatti.