Cagliari ospita i mondiali di kite foil

Sino a domenica 70 atleti in gara al Poetto

Di: Ansa

Cagliari ancora capitale della vela: da giovedì 18 a domenica 21 ottobre si assegnano al Poetto i titoli mondiali di Kite foil, spettacolare disciplina che dovrebbe ottenere entro novembre il lasciapassare per le Olimpiadi di Parigi 2024. Una gara sull'acqua che si svolge a poche decine di metri dalla battigia: gli spettatori possono comodamente sedersi in spiaggia e godersi lo spettacolo.

Sono oltre 70 gli atleti in gara, provenienti dai cinque continenti, per il Sardinia Grand slam, terza e ultima tappa della Kite foil gold Cup. La competizione prende ufficialmente il via oggi con l'arrivo e la registrazione degli atleti. Le regate inizieranno domani e si concluderanno domenica con le premiazioni e l'assegnazione del titolo mondiale.

La battaglia per il titolo maschile non è ancora decisa visto che ci sono cinque atleti racchiusi in 11 punti. A comandare è il monegasco Maxime Nocher, in testa grazie alla vittoria nelle prime due tappe.

Seguono a pari merito a sette punti il francese Theo De Ramecourt e il britannico Connor Bainbridge. Impossibile invece la scalata la vetta del campione del mondo in carica Nico Parlier, padrone lo scorso anno del Sardinia grand slam. Tra le donne favorita è la leader della classifica, la russa Elena Kalinina che in due tappe a messo ben 12 punti di distacco nei confronti della seconda. Terza classificata, fuori dalla battaglia per il titolo la giovanissima americana Daniela Moroz.

Il Sardinia grand slam è organizzato dalla Good look entertainment, con la collaborazione dello Yacht club Cagliari, sotto l'egida della Ika e con il contributo di Regione e Comune di Cagliari. "Una disciplina - ha detto l'assessora allo sport Barbara Argiolas - che assicura visibilità alla Sardegna in tutto il mondo rafforzando l'immagine turistica dell'isola".

Per il presidente dello Yacht club Cagliari Alberto Floris il sogno - ma è un progetto già avviato - è quello di allestire al Poetto una vera e proprio Academy del kite aperta anche in autunno e in inverno.