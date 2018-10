Onorato a ex Saremar,inviateci curricula

Aiutiamo marittimi italiani a trovare imbarco

Di: Ansa

Abbiamo una sola parola, e questa è "aiutare i marittimi italiani a trovare imbarco". Così il gruppo Onorato ha deciso di invitare tutti gli ex marittimi della Saremar, a inviare i loro curricula agli uffici del personale del gruppo Onorato e quindi a Moby, Tirrenia e Toremar. Ieri era stato il leader di Unidos, Mauro Pili - strenuo oppositore di Onorato - a denuncia il leader di Unidos Mauro Pili puntando il dito contro il bando regionale per gli ex Saremar che, a suo dire, propone "un assegno da fame e la rinuncia ai diritti".

Nel frattempo il gruppo Onorato fa sapere che "ogni singola posizione e qualifica professionale sarà valutata, presa in considerazione e messa in diretta relazione con la domanda di figure professionali da parte delle compagnie del gruppo sulle varie rotte da queste esercitate".

"Crediamo sia un nostro dovere civico parlare con i fatti - sottolinea un portavoce del gruppo Onorato - e intervenire in questi casi tentando non di innescare polemiche bensì di trovare soluzioni pratiche non certo facili in un momento così complesso, ma certo più percorribili anche a fronte di una disponibilità e flessibilità operativa dei lavoratori marittimi".